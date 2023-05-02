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Ayvacık açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, hareket halindeki lastik bot içinde 50 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, hareket halindeki lastik bot içinde 50 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'TCSG-905' lastik bot içinde 50 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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