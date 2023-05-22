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Ayvacık açıklarında 45 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 45 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 45 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 45 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-905' ile bölgeye giden ekipler, lastik bot içinde 45 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuzey Ege Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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