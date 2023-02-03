Ayvacık açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hareket halindeki lastik bot içinde 39 kaçak göçmeni yakaladı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hareket halindeki lastik bot içinde 39 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-907', 'KB-20' hareket halindeki lastik bot içinde 39 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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