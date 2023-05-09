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Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'TCSG-6' lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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