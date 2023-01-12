Aysun Yıldırım'ın pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Küçükçekmece'de Aysun Yıldırım'ın iş yerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Tevfikbey Mahallesi'nde 28 Şubat 2018'de meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 25 Eylül 2018'de takipsizlik kararı verilmiş, Yıldırım'ın ailesinin bu karara itiraz etmesi sonucunda savcılık tekrar soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında yeniden takipsizlik kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, Aysun Yıldırım'ın iş yerinden yüksekten düşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili ifadesi alınan Ozan T'nin, Aysun Yıldırım ile bir süre ilişkisi olduğunu, olay günü Yıldırım'ın iş yerine gitmediğini ve aralarında bir kavganın olmadığını söylediği kaydedildi.

Ozan T'nin, Yıldırım'ı olay anında bulunduğu iş yeri iç giriş kapısından içeri girerek ittirdiğine ve pencereden aşağıya düşürdüğüne dair hiçbir delil elde edilemediği belirtilen kararda, Yıldırım'ı intihara yönlendirme ve yardım etme suçunun işlendiğine dair de yeterli delil bulunmadığı değerlendirildi.

Aralarında Ozan T.'nin de bulunduğu 4 kişi hakkında, "kasten öldürme", "intihara yönlendirme" ve "intihara yardım etme" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.