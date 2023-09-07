Ayşenur Çolakoğlu'nun ölümüyle ile ilgili ilk duruşma görüldü

Eskişehir'de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu'nun öldürülmesine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Hasan F., "Ben 1 mermi yarası gördüm, ama karakolda 4 mermi olduğunu öğrendim. Olay tamamen kazayla olmuştur. Ben öldürmek istemedim" diyerek kendisini savundu.

Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında 18 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, erkek arkadaşı Hasan F. (23) tarafından tabancayla başından ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayı ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda yakalanan katil zanlısı Hasan F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Tutuklu sanık Hasan F. duruşmaya Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşmada maktul Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu ve taraf avukatları yer aldı.

"Ben 1 mermi yarası gördüm ama karakolda 4 mermi olduğunu öğrendim"

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen ve kendisini savunan tutuklu sanık Hasan F., yaşadıkları tartışmanın ardından Ayşenur'un intihar etmeye çalıştığını söyledi. Ayşenur'un intihar etmesini engellerken silahın bir anda patladığını belirten Hasan F., "Ayşenur beni aradı, 'Hamile olabilirim' dedi. Şok geçirdim. Öyle bir durum olursa çocuğuma sahip çıkacağımı söyledim. Ondan sonra biz evde buluştuk. Hamilelik testi gösterdi bana. Hemen memleketime gittim. Ailem itiraz etti, kabul etmediler. Eskişehir'e geldiğimde telefonunda bir çocukla konuşmalarını yakaladım ama umursamamıştım. Annesinin ve babasının yanına gidip konuşmayı teklif ettim. Daha sonra da hastaneye gidecektik. Babasının evine gittim konuşmak için. Evleneceğimizi söyleyecektim, durumu anlatacaktım. Ayşenur beni aradı, kafeye çağırdı. Yanına gittim. Bebeği kontrol ettirmek için hastaneye gitmeden önce eve gidip konuşmak istedi. Taksiye binip eve gittik. Gülüp eğleniyorduk. Uzanırken tartışmaya başladık. Bana hamile olmadığını söyledi. Ayrılmak istediğimi söyledim. 'Beni reddedemezsin' diyerek yatağımın altındaki silahı aldı. Kargaşa çıktı. İntihar etmeye çalışıyordu. Bir anda silah kazayla patladı. Ben şoka girdim. Ev arkadaşım bana tokat atarak kendime gelmemi sağladı. Hemen ambulansı aradım. Ben 1 mermi yarası gördüm, ama karakolda 4 mermi olduğunu öğrendim. Olay tamamen kazayla olmuştur. Ben öldürmek istemedim" dedi.

"Benim kızımın hayalleri elinden alındı, bu bir kadın cinayetidir"

Maktul Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu ise mahkemede yaptığı konuşmada kızının 4 mermi darbesiyle öldüğünü, olayın kaza olmadığını belirterek "Her iki sanıktan da şikayetçiyim. Sanıkların savunmalarını kabul etmiyorum. Kızımla birlikte hayallerimiz vardı. Kızım uzmanlık sertifikası alacaktı. Ben de emekli olacaktım ve ona iş yeri açacaktık. Hasan kızımı öldürmeden önce bizim eve gelmiş. Komşumun ziline basarak girmiş apartmana. Evimizin kapısına kadar gelmiş. Olay günü Ayşenur arkadaşıyla yemek yerken Hasan aramış. Buluşmak istediğini söylemiş fakat kızım kabul etmemiş. Hasan'ın en arkadaşını aramış kızım. Aradığı arkadaşı, "Sakın onunla görüşme seni öldürecek" diyerek uyarmış. Hasan'ın annesi, kızımı arayarak görüşme konusunda ikna etmiş, sonra da olay gerçekleşmiş. Benim kızım 8 ay 20 gündür toprak altında. Benim kızımın hayalleri vardı. Elinden aldılar. Bu bir kadın cinayetidir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Maktul yatağın üzerindeydi, Hasan'ın elinde silah vardı"

Tutuklu sanık Hasan F. ile birlikte gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ev arkadaşı Muhammet Ali F., "Geçici olarak Hasan'ın evinde kalıyordum. Olay günü Hasan beni arayıp evden çıkmamı istedi. Evin anahtarı bendeydi. Ayşenur ile geldiler, anahtarı verdim. Hasan, gece çalıştığım için yorgun olduğumu biliyordu. Beni de eve çağırdı. Evde ben ayrı odaya geçtim ve uyuyakalmışım. Birden silah sesiyle uyandım. Maktul yatağın üzerindeydi, Hasan'ın elinde silah vardı. O da şoktaydı. Ayşenur'un baktım ama nabız alamadım. Sonra Hasan'a 112'yi arattım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Hasan F.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

"Yalan ifade veriyorlar, en ağır cezayı alacağına inanıyorum"

Mahkemenin ardından Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yapan Ayşenur Kadıoğlu'nun babası Mesut Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kızımın hayalleri vardı. Kızımın hayallerini ellerinden aldılar. Kızımı tasarlayarak, kasten, canavarca hisle kızımı katlettiler. Kızım bunları hak etmemişti. Kızımın insan haklarını istiyorum. Kızım 8 ay 20 gündür toprak altında yatıyor ama kendileri nefes alıyor halen. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyorum. Savcılarımıza, hakimlerimize güveniyorum. En ağır cezayı alacağına inanıyorum. Adalet tecelli edecektir. Her şey ortaya çıkacak. Adalet tecelli edecek buna inanıyorum. İfadeler yalan, yalan açıklamalar. Hiçbiri doğru değil. Zaten her şey ortada, indirim almak için bunları söylüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyorum. - ESKİŞEHİR