Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısına bilgi verdiği iddia edilen iki polis hakim karşısında

İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan ve 8'er yıla kadar hapsi talep edilen 2 polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Esra Tokyaz, "Eminim ki benim kardeşimin valize koyulmasına da yardım ettiler. 3 gün boyunca kardeşimi bulamadım. Kardeşime ulaşmamı engellediler. Gözleri o kadar boyanmış ki beni bile Cemil Koç'a teslim edebilirlerdi. Ben, üç gün sonra kardeşimin çürümüş bedenini buldum. Bize göstermediler öldükten sonra" dedi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan'da yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın olaydan 1 gün sonra emniyette verdiği ifadeyi zanlı Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen ve haklarında 8'er yıla kadar hapsi talep edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B. (31) ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.Ç., tutuksuz sanık Z.B. ile müşteki Esra Tokyaz ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Müşteki Tokyaz, açık adres belirtmek istemedi

Müşteki Esra Tokyaz, kimlik tespiti sırasında açık adresini belirtmek istemediğini ve gizlilik kararı alınmasını talep etti. Hakim, adresini belirtmek istememe hakkının olduğunu söyleyerek, adres ile telefon numarası bilgilerini tutanağa geçirmedi. Duruşmada sanıklar, kimlik tespiti sırasında mesleklerinin polis memuru olduğunu ve aylık gelirlerinin 70 bin ve 65 bin lira olduğunu belirtti.

"Sürekli İstanbul'a çağırmasından şüphelendim, bir olaya karıştığını düşündüm"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık polis N.Ç., zanlı Cemil Koç ile 2016-2017 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde beraber çalıştıklarını belirterek, "Cemil Koç ile aynı lojmanda komşuyduk. 2020 yılına kadar yüz yüze sık sık görüştük, sonra zaman zaman görüşmeye başladık. Olaydan sonraki cuma akşamı beni aradı. 'Çalışıyor musun?' diye sordu. Ben de hayır dedim ve telefonu kapattı. Beni bir sonraki gün tekrar aradı. Bana İstanbul'a gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de, ekipte iki kişi olduğumuzu ve iznimin olmadığını, gelemeyeceğimi söyledim. Beni yarım saat sonra yine aradı. İzin istemem için ısrar etti, ben de şüphelendim. Son günlerde ailesiyle barıştığını ve işlerinin düzenlediğini söylüyordu. Sürekli İstanbul'a çağırmasından şüphelendim, bir olaya karıştığını düşündüm. Çalıştığım sırada bana bir dosyaya bakmamı istedi, bir olaya karışmıştı ve onu sordu ben de bakamam dedim. Havaya ateş açma suçuna karışmıştı ben de bilgi vermedim. Hiçbir şekilde bilgi vermedim bana bakmıyorum diye sitem etti ve telefonu kapattı. Cemil bu olayda beni kullanmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

"Bana Ayşe için nişanladım demişti. Daha önce de uyuşturucu için ameliyat olduğunu söyledi ama medyadan uyuşturucu kullandığını öğrendim"

Sanık polis N.Ç. savunmasının devamında, "Pazartesi günü akşam işe gittim ve olayı haberlerde öğrendim. Birimdeki arkadaşlara da söyledim hatta. Haberlerde gördükten sonra Cemil'i arayıp, olayla ilgili bir şey sormadım. Bana Ayşe için nişanladım demişti. Daha önce de, uyuşturucu için ameliyat olduğunu söyledi ama medyadan uyuşturucu kullandığını öğrendim. İstanbul'da bana ortak çalıştığımız biri var mı diye sordu, ben de yok dedim nedenini sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Cemil sonra beni bir daha aradı, yine İstanbul'a çağırdı, ben de şüphelendim. Çünkü beni aradığında, 'emniyette kim var, çalışıyor musun?' diye soruyor, beni çağırıyor ya da tanıdık polis soruyordu. Ben de kendim iş yerinde olmayınca, iş yerinde olan Z.B.'ye Cemil'in T.C. kimlik numarasını verdim ve sorgulattım. Z.B. de bana karıştığı olayın özetini gösteren kağıdın fotoğrafını gönderdi. Bu dosyadan firariydi. Cemil'i arayıp, bilgi vermedim. Cemil beni tekrar aradı, iş yerine ne zaman gidip, gitmeyeceğimi sordu. Benim POLNET ya da başka sistemde Esra Tokyaz'ın ifadesini görebileceğim bir ekran yoktur, ifadeyi okumadım sadece şikayetçi olduğunu gördüm. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada hakim sanığa, "Sen durumlardan şüpheleniyorsun, Cemil Koç seni çağırınca şüphelenme sebebin neydi" diye sordu.

Sanık N.Ç., "Cemil, sürekli bana buluşalım diyen, İstanbul'a çağıran biri değil. Ben de ısrarlı bir şekilde beni çağırınca şüphelenmeye başladım, bir olaya karıştığını düşündüm" dedi.

"Sistemden baktığımda Cemil'in cinayet olayına karıştığını gördüm"

Tutuksuz sanık polis memuru Z.B. savunmasında, "Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Amirliği'nde görev yapmaktayım. 11 Temmuz günü akşam saatlerinde bir siyasi partinin mitinginde görevlendirildim. Saat 23.00 sıralarında şubeden ayrılmadan büromuzda evrakları hazırladım. Hafta sonu olduğu için birimde bir tek ben vardım. Şubeden çıkmak üzereyken N.Ç. beni aradı ve POLNET üzerinden sorgu yapmamı istedi. Ben de sistemi kapattığımı söyledim. N.Ç. bana kendi bilgilerini verdi ve kontrol etmemi istedi. Ben de sistemden baktığımda Cemil'in cinayet olayına karıştığını gördüm. Bu ekranın fotoğrafını N.Ç.'ye attıktan sonra amirlikten ayrıldım. Bizler, birim arkadaşlarımızın olduğu WhatsApp grubuna gün içinde yaptığımız işleri atıyoruz, o günde yaptığımız işleri gruba attım. Cemil'in sistemini açmam daha kolaydı çünkü benim yetkim daha çok olduğu için sistem daha yavaş, Cemil'in sistemi daha hızlı olduğu için onun sistemine giriş yapmasını söyledim. Esra Tokyaz'ın vermiş olduğu ifadeyi görmedim" diye konuştu.

"Ben, üç gün sonra kardeşimin çürümüş bedenini buldum. Bize göstermediler öldükten sonra"

Hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz'ın müşteki kardeşi Esra Tokyaz ise beyanında, "Ben kardeşimi kurtarın, beni koruyun diye verdiğim ifadeyi Cemil Koç'a verdiler. Eminim ki benim kardeşimin valize koyulmasına da yardım ettiler. 3 gün boyunca kardeşimi bulamadım. Kardeşime ulaşmamı engellediler. Gözleri o kadar boyanmış ki beni bile Cemil Koç'a teslim edebilirlerdi. Ben, üç gün sonra kardeşimin çürümüş bedenini buldum. Bize göstermediler öldükten sonra. O benim ikizimdi, ben o iki şahıstan da şikayetçiyim. Cemil Koç'un beni tehdit ettiği anlara ait ses kaydını aldım, dosyaya sunacağız. Ben bu iki şahıstan ve bu işte parmağı olan herkesten sonuna kadar şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları, dava dosyasında eksik hususların bulunduğunu, bunların giderilmesini ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savunma yapan sanık avukatları ise, dosya üzerinde gizlilik kararı olmasına rağmen soruşturma bilgilerinin basına kanuna aykırı şekilde sızdığını belirterek, sanıkların tahliyelerini talep etti.

Tutukluluk halinin devamı talebi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını, tutuksuz sanığın ise adli kontrol tedbirinin devamını talep etti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesine, polis memuru tutuklu sanık N.Ç.'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık polis memuru Z.B.'nin ise adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı, erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede N.Ç. ve Z.B. 'şüpheli', Esra Tokyaz ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından savcılıkta ifade veren Cemil Koç'un bu ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine ifadeyi, 'kasten öldürme' suçunun şüphelisi Cemil Koç paylaşanların tespiti için çalışma başlatıldığı aktarıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan araştırma neticesinde polnet-4 sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru N.Ç.'ye ait ekrandan cinayetten 1 gün sonra olaya ait kayıtların olduğu ekrana erişim sağlandığının belirtildiğinin bilgisi iddianamede anlatıldı.

Polis memurunun eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği anlatıldı

Hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru N.Ç.'nin, müşteki Esra Tokyaz'ın kişisel bilgilerinin yer aldığı olay özet tutanağına hukuksuz şekilde ulaşarak paylaştığı, diğer sanık Z.B.'nin ise N.Ç.'yi yönlendirerek, sorgu yapmak ve evrakın fotoğrafını göndermek sureti ile bu eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği anlatıldı. Öte yandan, sanıkların görevlerine aykırı hareket ederek Cemil Koç'a bilgi aktarmak sureti ile görevlerini kötüye kullandıklarının da aktarıldığı iddianamede, mevcut delillerin yeterli şüpheyi oluşturduğu, işin tutuklu iş olması ve mevcut delillerle yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

Ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, sanıkların N.Ç ve Z.B. hakkında, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçlarından 3'er yıl 6'şar aydan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL