Haberler

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının 3'üncü gününde ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının 3'üncü gününde mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının 3'üncü gününde ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 24 Mart tarihine erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül