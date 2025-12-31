Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının 3'üncü gününde ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 24 Mart tarihine erteledi. - İSTANBUL