Ayşe Rhıannon Vural'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararına göre, Fatih Asayiş Büro Amirliğine 11 Eylül 2020 günü, saat 16.26 sıralarında bir kadının kafasına silahla ateş ettiği ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis, adının Ayşe Rhıannon Vural olduğunu belirlediği kızın öldüğünü tespit etti. Ardından Vural'ın cenazesi otopsi raporu alınmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Raporda, vücudundaki merminin öldürücü nitelikte olduğu ve bitişik atış mesafeden yapıldığı kaydedildi. Ardında "Ararat çok…" ile başlayan ve "Hoşçakal" ile biten intihar notu bıraktığı belirlenen Ayşe Rhıannon Vural'ın el yazılarının Kriminal Müdürlüğünce yapılan incelemesinde kira sözleşmesindeki yazısı ve imzasıyla uygun olduğu kanaatine varıldığı takipsizlik kararında yer aldı. Ayrıca Vural'ın sağ el dışında atış artıklarının bulunduğu belirtildi; telefonları ve bilgisayar üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde de herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kararda, Ayşe Rhıannon Vural'ın ölümünün intihar sebebiyle meydana geldiği, başka birinin yönlendirmesiyle veya yardım etmesiyle intihar eylemi gerçekleştirdiğine dair somut bir delil elde edilemediği, bu nedenle olayda ikinci bir şahsa atfedilecek bir suç tespit edilemediği belirlenerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

KIZININ ŞAHSİ EŞYALARINI ALMAK İÇİN, DAVA AÇMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİ

"KIZIM NASIL SİLAH BULDU BİLMİYORUM"

"KIZIMIN EŞYALARINI ALAMADAN İNGİLTERE'YE DÖNMEK ZORUNDAYIM"

Brookes, gözyaşları içinde hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayarak "Kızımdan kalan eşyaları alamadım. Çünkü Ayşe'den kalanları alabilmem için, bir başka duruşmaya geleceğim. Onların bana verilmesini istiyorum, İngiltere'ye götürebilmem için. Ayşe'ye ait eşyaların, Ayşe'nin öldüğü apartman dairesindeki eşyaların bir listesi var. Belgelenenlerin çoğu teknik aletler. Elbiseleri yok. Kızımın peluş bir tavşanı vardı. Disney tavşanı, Bambi filminden, ismi Thumper, kızım onu çok severdi. Nereye giderse gitsin yanına götürürdü, İstanbul'a, İngiltere'ye. Fakat o listede yoktu. Hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü tekrar kızımın hiçbir eşyasını alamadan İngiltere'ye dönmek zorundayım. Kızıma ait bir veda notu olduğunu da öğrendim. Notu göremedim çünkü savcılık bana göstermedi. Notu yazan Ayşe miydi, onun el yazısı mıydı? Onun eşyalarını alabilmek için bir başka duruşmaya geleceğim. Fakat bazı eşyalar kayıp. Özellikle de o tavşan. Ne söylenir bilmiyorum, hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok fazla hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü kalbim kırık. Cevap alamıyorum" diye konuştu.