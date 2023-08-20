Ayrıldığı kız arkadaşı görüşmeyi kabul etmeyince kendini bıçakladı

Samsun'da bir genç kendisinden ayrılan kız arkadaşının görüşmek istememesi üzerini kendini sağ dizinden bıçakladı.

Samsun'da bir genç kendisinden ayrılan kız arkadaşının görüşmek istememesi üzerini kendini sağ dizinden bıçakladı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ dizinden bıçakla yaralı halde Gazi Devlet Hastanesine giden E.M.D.(23) tedavi altına alındı. Yaralı genç polislere yolda yürürken tanımadığı alkollü bir kişinin sigara istediği vermeyince de kendisini bıçakladığını iddia etti. Polis yaptığı araştırma sonucu E.M.D.'nin yalan konuştuğunu tespit edince, yaralı genç olayı itiraf edip kendi kendini bıçakladığını söyledi. - SAMSUN