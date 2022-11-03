Ayrıldığı eşinin evinde kendisini yakan adam feci şekilde can verdi 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 ay önce ayrıldığı eşiyle son kez görüştüğü öğrenilen adamın eşinin evinde kendisini yaktığı öne sürüldü. Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki bir evde O.Ö., iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüştü. Daha sonra evden ayrılan eşinin arkasından çıkan O.Ö., benzin alarak tekrardan eve gelip kendisini yaktı. PATLAMA YAŞANDI Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyan site sakinleri camı kırarak yanan adama müdahalede bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. HAYATINI KAYBETTİ Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından O.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Serdivan Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

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