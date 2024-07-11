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Aynur Çiçek Davasında Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Eski erkek arkadaşının ikametinde boğularak öldürülen Aynur Çiçek davasında cinayet zanlısı Şenol Çankaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararıyla adalet yerini buldu.

Eski erkek arkadaşının ikametinde boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan Aynur Çiçek davasının karar duruşmasında cinayet zanlısı Şenol Çankaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen olayda, çocukları ve arkadaşı Şenol Çankaya'yla birlikte piknik yaptıktan sonra haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek (34), Çankaya'nın kaldığı ikametin yatak odasında boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Side'de bir apart otelde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şenol Çankaya ifadesinde; Aynur Çiçek ile 30 Mart akşamı buluşarak kendi evine gittiklerini, bir süre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını ve kıskançlık krizine girince sinirlerine hakim olamayarak elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Çankaya, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkeme kararını verdi

Olaya ilgili karar duruşması geçtiğimiz Cuma günü yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, olayda haksız tahrik durumunun oluşmadığı ve bu durumun çeşitli Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarıyla sabit olduğunu belirterek, zanlı Şenol Çankaya'nın suçu bir kadına karşı işlediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık Şenol Çankaya, "Ben eylemi tasarlayarak gerçekleştirmedim. Benim cesedi saklamak veya yok etmek gibi bir düşüncem olmadı, kız kardeşim beni aradıktan sonra ben karakola kendileri ile buluşmaya gitmedim zaten karakola teslim olmaya gidecektim. Beraatimi talep ederim. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme cezada indirim yapmadı

Sanığın avukatı da müvekkilinin olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak iyi hal indiriminden de faydalanmasını talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın olay yerinden kaçtığını, bir otelde başka bir şahıs adına kayıt yaptırıp, kaldığını ve maktulün kızlarını olaydan sonra oyalamak suretiyle olayın ortaya çıkmasını engellemeye yönelik davranışları, kendilerinde olumlu bir kanaat oluşturmadığı için hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

"Adalet yerini buldu"

Mahkemenin kararına çok sevindiklerini, kız kardeşinin artık mezarında rahat uyuyacağını belirten Aynur Çiçek'in ablası Leyla Eren, "Çünkü 1,5 yıl oldu. Kendisi rüyalarımıza da giriyordu. Biz aslında mahkeme sürecinde çekiniyorduk, sanık çok yalan söylüyordu, çok iftira attı kız kardeşime. Bu nedenle daha az ceza almasından çekiniyorduk. Duruşmalara katıldığımızda, sanığın konuşmalarına baktığımızda, çok çelişkili konuşmaları vardı. Karara açıkçası çok sevindik. Ağırlaştırılmış müebbet olması bizi çok sevindirdi. Bu emsal bir karar, çok mutluyuz. Kesinlikle adalet yerini buldu. Ben bu kararı veren hakimlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kardeşim bunu hak etmedi"

Aynur Çiçek'in diğer ablası Ayşe Alçiçek ise, "Kız kardeşim hayat dolu biriydi. Hayatı seven biriydi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Böyle bir şeyin başına geleceğini hiç düşünmedik. Bunu hak etmedi. Maalesef ki başına bunlar geldi. 34 yaşındaydı, 3 çocuğu vardı, canice katledildi" dedi.

"Hukuk tecelli etti"

Çiçek'in avukatı Umut Çiftçi, cinayetin 2002 yılının ekim ayının son günlerinde işlendiğini, 3 gün boyunca bulunamadığını belirterek, "En sonunda sanığın evinde ölü olarak bulunmuştu ve tanınmaz bir haldeydi. Dava süresince yargılama safhasında sanığın maktuleyi itibarsızlaştırmaya yönelik iftiralarına haksız ve gerçeğe aykırı iddialarına maruz kalındı. Bunlara sürekli itiraz ettik ve delilleriyle ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Sanığın mahkeme süresince haksız tahrik nedenlerinden yararlanmaya çalıştığının altını çizen Çiftçi, "Tüm deliller çok açık bir şekilde ortadaydı, mahkeme heyeti de bu delilleri toplayarak yerinde değerlendirerek hiçbir indirim uygulamadan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Vahşice işlenen bir kadın cinayeti söz konusu. Kadına karşı kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi nedeniyle hukuk tecelli etmiştir. Bu kararın tüm kadın cinayetlerinde emsal teşkil ederek örnek olmasını diliyoruz. Hiçbir takdiri indirim nedeni uygulanmadan cezanın verilmesi hukukun yerine geldiğini gösteriyor. Vahşice katledilen ve hayatları çalınan bütün kadınlar için emsal teşkil etsin" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankaya Mahkeme Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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