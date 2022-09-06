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Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yanık Ülke Bağları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Mehmet Küçük idaresindeki 45 AEP 416 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Fatih Akbulut idaresindeki 45 ADK 103 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atarak yolun sağ tarafında bulunan kanala düşen 45 AEP 416 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hacer Taşkıran, Fehime Demirtaş ve Sağanak Demirtaş yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Manisa 3. Sayfa Haberler

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