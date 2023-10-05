İş yerinden malzeme çalan şüpheliyi polis suçüstü yakaladı. Bolu'da daha önce hırsızlık yaptığı iş yerine bir kez daha gelen Dursun A., polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

- Aynı yerden ikinci kez hırsızlık yapmak isterken yakayı ele verdi

İş yerinden malzeme çalan şüpheliyi polis suçüstü yakaladı

BOLU - Bolu'da daha önce hırsızlık yaptığı iş yerine bir kez daha gelen Dursun A., polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesinde otomobil yedek parça satışı yapan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, aynı iş yerinden ikinci kez hırsızlık yapmak istediği sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Dursun A.'nın çaldığı 15 bin TL değerindeki otomobil yedek parça malzemeleri de bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dursun A. adliyeye sevk edildi.