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Aynı yerde 4 günde 3'üncü ceset bulundu

3. Sayfa Haberleri

Aynı yerde 4 günde 3'üncü ceset bulundu Adana'da biri sulama kanalına yüzmeye giren 10 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 günde aynı noktada üçüncü ceset bulundu Adana'da biri sulama kanalına yüzmeye giren 10 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 günde aynı yerde üçüncü ceset bulundu.

Aynı yerde 4 günde 3'üncü ceset bulundu

Adana'da biri sulama kanalına yüzmeye giren 10 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 günde aynı noktada üçüncü ceset bulundu

ADANA - Adana'da biri sulama kanalına yüzmeye giren 10 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 günde aynı yerde üçüncü ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesinde meydana geldi. Özgür Karadağ dün akşam sulama kanalında kayboldu. Ailesinin polise başvurması üzerine Levent Mahallesi Sümbül Caddesi sulama kanalında arama başlatıldı. Ancak dün Karadağ'a ulaşılamadı. Bugün sulama kanalının suyu kesilerek sabah saatlerinde arama tekrar başlatıldı. Karadağ'ın annesi arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Su altı polisinin yaptığı arama sonucunda Ali Hocalı kapaklarında Karadağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset sudan çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada aynı noktada 4 gün de bu bulunan 3. ceset oldu. İlk 13 Ağustos günü serinlemek için sulama kanalına girip kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulunmuştu. Dün de sulama kanalında yine aynı noktada bir erkek cesedi bulunmuştu.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Karadağ Adana 3. Sayfa Haberler

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