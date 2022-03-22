Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza - Haberler

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Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

Bursa'da dikkatsiz sürücüler aynı kavşakta 3 günde 3 defa kaza yaptı.

Bursa'da dikkatsiz sürücüler aynı kavşakta 3 günde 3 defa kaza yaptı. O kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde dört sokağın birleştiği alanda meydana geldi. 3 günde 3 kazanın yaşandığı o yolda dikkatsiz ve hızlı şekilde ilerleyen araçlar dört yolda kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan 3 kazada yaralanan olmazken; o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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