Aynı caddede hem daire hem de otomobil alevlere teslim oldu Aynı caddenin girişinde de bir otomobilin yanması dikkat çekti Mersin'de bir dairede yangın çıktı olaya müdahale eden biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi.

Aynı caddede hem daire hem de otomobil alevlere teslim oldu

Aynı caddenin girişinde de bir otomobilin yanması dikkat çekti

MERSİN - Mersin'de bir dairede yangın çıktı olaya müdahale eden biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi. Aynı caddenin girişinde de bir otomobilin yanması dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Yeşilkent sitesinde 5'inci kattaki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etti. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, çıkış sebebinin elektrik kontağından olma ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Öteyadan daire yangının meydana geldiği caddenin girişinde de bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Bölgedeki ekipleri müdahalesi ile araçtaki yangın büyümeden söndürüldü.