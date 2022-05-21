Aynı aileden 3 kişi böcek ilacından zehirlendi - Haberler

Erzincan'da evinde böcek ilaçlaması yaptıran anne ile 2 çocuğu, zehirlenme belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Ergenekon Mahallesinde akşam saatlerinde oturdukları evde böceklere karşı ilaçlama yaptıran aile, bir süre sonra rahatsızlandı. Böcek ilacının kokusundan zehirlendikleri tespit edilen anne ve iki çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

3 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa