Aynasını kıran motosikletliye böyle silah çekti

Aynasını kıran motosikletliye böyle silah çekti

Trafik tartışmasında korku dolu anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gencin korku dolu anları kameraya yansıdı. Aracının aynasını kıran motosiklet sürücüsünün peşine düşüp silahını şahsa doğrultan otomobil sürücüsü saniye saniye kaydedilirken, gençlerin videoyu kurgu olarak çektikleri de iddia edildi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu. Öfkelenen otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi.