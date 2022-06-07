Aylin Arslan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Aylin Arslan son yolculuğuna uğurlandı Aylin Arslan son yolculuğuna uğurlandı Hatay'da ölü olarak bulunan Aylin gözyaşları içinde defnedildi Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolda cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Aylin Arslan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Aylin Arslan son yolculuğuna uğurlandı Hatay'da ölü olarak bulunan Aylin gözyaşları içinde defnedildi HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolda cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Aylin Arslan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Adli tıp kurumunda otopsi yapıldıktan sonra Aylin Arslan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Tekebaşı Mezarlığına getirilen genç kadının cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Aylin Arslan'ın bir binaya girdiği ve düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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