Aylardır dişini çektiremedi, çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu

Sivas'ta gittiği diş hastanesinde doktorla tartışan şahıs, elindeki kesici aletle hastane bahçesindeki kamelyanın üzerine çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre defalarca gitmesine rağmen hastanede dişini çektiremeyen Mustafa Öz (41), yine hastaneye gelip dişini çektiremeyince elindeki kesici aletle hastane bahçesinde bulunan kamelyanın üzerine çıktı. Yetkilileri çağıran Öz, emniyet ekiplerinin 2 saatlik uğraşları sonucu kendisine zarar vermeden çıktığı yerden indirildi.

"Dişim çekilmedi, sinirlendim çıktım"

Tedavi edilmediğini iddia eden Mustafa Öz, "Kurban Bayramı'ndan itibaren bu hastaneye dişimi çektirmek için geliyorum. Fakat dişim doktorlar tarafından bir türlü çekilmedi. Olay bundan ibaret. Ben de sinirlendim, sesimi duyurmak için çıktım" şeklinde konuştu.

Kardeşiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyen Murat Öz ise, "Kendisi randevu alıyor. Narkoz etkisini hemen göstermiyormuş. Yaklaşık iki dakika sonra doktor tekrar çağırdığında ağzının uyuşmadığını söylüyor. Doktorla orada bir münakaşa yaşıyor, doktor da kendisine 'Çekmiyorum, git istediğin yerde çektir' demiş. Bu olay birkaç kez tekrarlanmış. Sürekli hastaneye geliyor ve aynı muameleyi görüyor. Kimse ilgilenmiyor. Bugün yine gelip aynı şeyi yaşıyor, fakat dişini bir türlü çektiremiyor. Kardeşimin bilinen bir psikolojik rahatsızlığı yok" dedi. - SİVAS