Ayılar yayla evlerini talan etti, vatandaş eve 'Selamünaleyküm' diyerek girdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar yaylada bulunan evleri talan ederken, bir vatandaş talan edilmiş eve belki ayı çıkar diye "Selamünaleyküm ayı dayı" diyerek girdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar yaylada bulunan evleri talan ederken, bir vatandaş talan edilmiş eve belki ayı çıkar diye "Selamünaleyküm ayı dayı" diyerek girdi.

Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylası'nda meydana geldi. Aç kalıp yiyecek aramaya çıkan ayılar, Boğaz Yaylası'ndaki evlere girdi. 7 tane eve giren ayılar, evde ne bulduysa parçaladı. Yaylaya kontrol etmek çıkan Ahmet Kus adlı vatandaş, evlerin içine girildiğini gördü. Evlerin içini kontrol eden Kus, bir eve girerken ayı çıkar diye "Selamünaleyküm ayı dayı" diyerek girdi. Kus, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. - RİZE