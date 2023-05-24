Ayılar yayla evini talan etti Belki ayı çıkar diyerek eve "Selamun aleyküm" diyerek girdi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar yaylada bulunan evleri talan ederken, bir vatandaş talan edilmiş eve belki ayı çıkar diye "Selamun Aleyküm ayı dayı" diyerek girdi.

Ayılar yayla evini talan etti

Belki ayı çıkar diyerek eve "Selamun aleyküm" diyerek girdi

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar yaylada bulunan evleri talan ederken, bir vatandaş talan edilmiş eve belki ayı çıkar diye "Selamun Aleyküm ayı dayı" diyerek girdi.

Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylasında meydana geldi. Aç kalıp yiyecek aramaya çıkan ayılar Boğaz Yaylasındaki evlere girdi. 7 tane eve giren ayı evde ne bulduysa parçaladı. Yaylaya kontrol etmek çıkan bir Ahmet Kus evlerin içine girildiğini gördü. Evlerin içini kontrol eden vatandaş bir eve girerken belki ayı çıkar diye 'Selamun Aleyküm ayı dayı" diyerek girdi. Kus, o anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.