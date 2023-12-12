Üye Girişi
Haberler

Ayı, Kastamonu'da Tavukları Telef Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde köy merkezine kadar inen ayı, kümeste bulunan tavukları ve horozları telef etti. Ayı ayrıca yumurtalara da zarar verdi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde köy merkezine kadar inen ayı, girdiği kümeste tavukları telef etti.

Kastamonu'da kış uykusuna yatamayan ayılar yerleşim yerlerinde tehlike saçmaya devam ediyor. Daha önce arı kovanlarını parçalayıp yeni defin olmuş mezarları kazmaya çalışan ayılar, bu sefer de kümesteki tavukları telef etti. Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyü Şenoğlu Mahallesi'ne inen ayı, kümeste bulunan tavukları ve horozları telef etti. 8 tavuk ve 2 horozu yiyen ayı, kümesteki yumurtalığı parçalayarak yumurtalara zarar verdi.

"Kümeste 8 tane tavuk, 2 tane de horoz vardı, hepsi telef olmuş"

Yaşanan olayı anlatan Cahit Ergin, "Bu kümeste tavuklar vardı, Ayı, geldi, burada kümesteki tavukları yedi. Hatta yandaki evde oturanlar olduğu halde hayvanları kümeste telef etti. Bir süre sonra misafirlikten gelince bakıyorlar kümes paramparça olmuş. Kümeste 8 tane tavuk, 2 tane de horoz vardı. Maalesef bir tane dahi tavuk bulamadık. Ayrıca kümesteki yumurtaları da yemiş. Kümes içerisinde yapılan yumurtalıkları da kırmış, parçalamış" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Hayvanlar Tarım Çevre Güvenlik Doğa 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title