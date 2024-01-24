Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün yargılanmasına başlanacak

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına 15 Nisan'da başlanılacak.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün içerisinde 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına 15 Nisan'da başlanacak. 15 Nisan ile 19 Nisan arasında görülecek duruşmalar Sincan Cezaevi Kampüsünde gerçekleştirilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Koyuncu, Ayaş, Savaş, Keskin ve Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti. Diğer 55 sanık içinse çeşitli sürelerde hapis cezası talep edilmişti. - ANKARA