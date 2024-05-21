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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında görevli komiser gözaltına alındı

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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında dosyada yer alan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer alan şahıslardan ele geçen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam edildiği bildirildi.

Soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan dosya şüphelisi N.Ö.K.'nin adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Son olarak soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmesi talimatı verilen dosya şüphelisi N.Ö.K, alınan ifadesinin ardından mevcut delil durumuna istinaden yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayhan Bora Kaplan Soruşturma Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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