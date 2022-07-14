Son dakika: Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika 3. sayfa haberi... Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü Sultanbeyli Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü İSTANBUL - Sultanbeyli Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan kısmının iki farklı noktasında saat 15.00 sıralarında küçük çaplı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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