Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı

Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlanırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlanırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Zonguldak'ın Alaplı-Akçakoca karayolunun Belediye Plajlar mevkiinde meydana geldi. Y. Ö. idaresindeki 06 CPK 59 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak orta refüje çarptı. Ardından takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak kağıt gibi ortadan ikiye katlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri ile jandarma, kaza yerinde kontrollü geçiş sağladı. Bu arada karayolları ekipleri de araçtan sızan akaryakıt ve yağın diğer araçlara zarar vermemesi için kumlama çalışması yaptı. - ZONGULDAK

Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Jandarma, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title