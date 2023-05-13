Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

Araç sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Tor 46 KU 499 plakalı otomobiliyle caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil ikiye bölündü

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken Tor'da kaldırıma savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tor, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.