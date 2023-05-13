Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

3. Sayfa Haberleri

Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü Araç sürücüsü hayatını kaybetti Adana'da meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

Araç sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Tor 46 KU 499 plakalı otomobiliyle caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil ikiye bölündü

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken Tor'da kaldırıma savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tor, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

Tragger Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title