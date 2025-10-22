Haberler

Aksaray'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralandı

Aksaray'da kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Kazada sürücü Mustafa Demirtaş hayatını kaybederken, eşi Nazile D. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana yolu istikametine seyreden Mustafa Demirtaş (79) idaresindeki 68 EP 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline intikal eden organize sanayisi itfaiye müdürlüğü ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Ağır yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Nazile D. (81) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mustafa Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Nazile D.'nin hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

