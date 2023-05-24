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Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Serik'in Eminceler Mahallesi, Belek turizm merkezi yolunda, Batuhan V.'nin kullandığı 07 R 0153 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü Batuhan V. (22) ile yolcu olarak bulunan Zişan H.B. (19) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazanın görgü tanıklarından bir vatandaş, "Sabah giderken kazayı gördüm. İki kişi yerde yatıyordu. Araba da görüldüğü gibi paramparça" dedi.

Polis kaza sonrası inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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