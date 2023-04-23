Aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Barış Pınarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 25 DL 946 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Ardından otomobil alev aldı. Sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Kısa süreli yol trafiğe kapatıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM