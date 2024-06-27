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Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. F.B. idaresindeki 09 AJB 932 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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