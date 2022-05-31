Aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Haberler

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yok kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya'nın Taraklı ilçesinden Bilecik'in Gölpazarı ilçesine seyir halindeki 11 EA 389 plakalı otomobil sürücü Mehmet Ay (46), Çımışkı yol ayrımı mevkiinde geldiğinde düz yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yok kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen Renault marka aracın sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Fevziye Ay (48) sıkışarak yaralandı. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan Fevziye Ay, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa