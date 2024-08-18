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Aydın ve Muğla'da Orman Yangınları: Karayolu Trafiğe Kapatıldı

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Aydın ve Muğla'da 3 gündür devam eden orman yangınları nedeniyle Çine-Yatağan arasındaki karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerindeki yangınlar ise ekiplerin mücadelesiyle devam ediyor.

Aydın ve Muğla'da 3 gündür aralıksız olarak devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkiledi. Son olarak Yatağan'da meydana gelen orman yangını nedeniyle alevlerin karayoluna ulaşması riskine karşı Çine-Yatağan arasındaki karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Önceki gün Milas ve Bozdoğan'da başlayan yangınlarla mücadele devam ederken, bügün öğlen saatlerinde Muğla'nın 3 ayrı ilçesinde aynı anda orman yangını çıktı. Ula ve Yatağan'daki orman yangınları ile mücadele devam ederken, bir yangın da karadan ulaşımın oldukça güç olduğu Datça'da orman yangını çıktı. Her üç yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra gönüllülerin ve çeşitli kurum ve kuruluşların mücadelesi devam ederken, Çine-Yatağan arasında kalan karayolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılması ile Aydın-Muğla istikametinde ve Muğla-Aydın karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Aydın'dan Muğla'ya ulaşımın bir süre Çine üzerinden değil Söke üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Muğla Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aydın-Muğla karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke karayolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Şu anda Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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