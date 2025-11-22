Haberler

Aydın ve Kütahya'da Yangınlara Hızla Müdahale Ediliyor

Güncelleme:
Orman Genel Müdürlüğü, Aydın'daki orman dışı alan ile Kütahya'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınlarla mücadelede 2 helikopter, 71 arazöz ve 367 personel görev alıyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'da orman dışı alanda, Kütahya'da ise ormanda başlayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM). Aydın'da orman dışı alanda, Kütahya'da ise orman alanında başlayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadelenin devam ettiği açıklandı. Ayrıca, OGM'nin paylaşımında yangınlarda 2 helikopter, 71 arazöz, 2 iş makinesi ve 367 personelin görev aldığı aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
