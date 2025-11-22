Aydın ve Kütahya'da Yangınlara Hızla Müdahale Ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'da orman dışı alanda, Kütahya'da ise ormanda başlayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM). Aydın'da orman dışı alanda, Kütahya'da ise orman alanında başlayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadelenin devam ettiği açıklandı. Ayrıca, OGM'nin paylaşımında yangınlarda 2 helikopter, 71 arazöz, 2 iş makinesi ve 367 personelin görev aldığı aktarıldı. - ANKARA