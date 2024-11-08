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Aydın ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Aydın ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ve kullanımı ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonların detayları hakkında soruşturma devam ediyor.

Aydın ve İzmir'de narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan ekipler başarılı operasyonlarına yenilerini ekledi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak uzun süreli takip sonucunda 5 şüpheli şahsın birçok şahsa uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Aydın ve İzmir illerinde yapılan operasyonlarda C.İ. (22), M.Ç. (24), B.Ü. (25), Y.Ş. (20) ve B.T.Y. (24) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, satış yaptıkları şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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