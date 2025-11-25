Haberler

Aydın ve İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Gözaltı

Aydın ve İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak sigara ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Yapılan aramalarda toplamda 347 bin makaron ve binlerce kilogram tütün bulundu.

Aydın ve İzmir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak sigara ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre harekete geçen ekipler, Aydın ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahısların işyerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 347 bin 140 adet doldurulmuş makaron, 314 bin 600 adet boş makaron, bin 388 kilogram kıyılmış tütün, 11.5 kilogram nargile tütünü, 11 bin 100 adet sigara ağızlığı, 199 paket sigara, 190 adet puro ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) suçundan adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
