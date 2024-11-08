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Aydın ve İzmir'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın ve İzmir'de narkotik polislerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda aralarında vücut geliştirme sporcusunun da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı, 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın ve İzmir'de narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında aralarında vücut geliştirme sporcusunun da olduğu 5 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler 3'ü tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan ekipler başarılı operasyonlarına yenilerini ekledi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak uzun süreli takip sonucunda 5 şüpheli şahsın birçok şahsa uyuşturucu madde sattığı belirlendi. Aydın ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda C.İ. (22), M.Ç. (24), B.Ü. (25), Y.Ş. (20) ve B.T.Y. (24) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, satış yaptıkları şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. Operasyon kapsamında; 6 parça halinde toplam 3 kilo 150 gram skunk, 2 parça halinde toplam 1,7 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Vücut geliştirme sporcusunun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından aralarında vücut geliştirme sporcusu B.Ü.'nün de bulunduğu C.İ. ve M.Ç. adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ş. ve B.T.Y. isimli şüpheliler hakkında ise adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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