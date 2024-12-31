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Aydın Valisi Canbolat, Yeni Yılda Güvenlik Tedbirlerini Kontrol Etti

Aydın Valisi Canbolat, Yeni Yılda Güvenlik Tedbirlerini Kontrol Etti
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesindeki Serçeköy Yol Kontrol Noktası'nı ziyaret ederek polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı. Vali Canbolat, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla da sohbet ederek trafik kurallarına uymalarını istedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesinde Serçeköy Yol Kontrol Noktasını ziyaret edip mehmetçiklerin ve polislerin yeni yılını kutladı. Canbolat, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların da yeni yılını tebrik etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Serçeköy Kontrol Noktası'na İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul eşliğinde ziyaret etti. Uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutlayan Vali Canbolat, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet etti. Vali Canbolat, vatandaşların yeni yılını kutlayıp trafik kurallarına uymalarını istedi.

Vali Canbolat, "Bu akşam yeni yıla gireceğiz. Aydın olarak da geniş tedbirler aldık. Bugün valilik sayfasından da bu tedbirlerimizi ilan ettik. Müdürlerimizle birlikte tedbirleri yerinde kontrol ediyoruz. Aynı zamanda görev yapan arkadaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyoruz. Huzurlu, sağlıklı bir akşam olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızdan da genel kurallara uymalarını istiyoruz. Kimseye ceza keselim gibi bir düşüncemiz yok ama kimsenin de zarar görmemesi ve bu geceden huzurlu mutlu ayrılmaları için de her türlü güvenlik tedbirlerini en geniş ve detaylı şekilde hep birlikte aldık. Önümüzdeki yılın dünyaya barış, ülkemize de huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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