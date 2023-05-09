Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur'un kardeşi ve kuzenine silahlı saldırı

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde tarım sektöründe faaliyet gösteren Çondur Ailesi silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un kardeşi ve kuzeni hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Germencik İlçesi'ne bağlı Reisköy'de bulunan Çondur Ailesi'nin işletmesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre mimzer ayarı yapmakta Aydın Çondur ve kuzeni İbrahim Becerik'in yanına gelen şahıs tartıştığı kişilere yanında getirdiği tabanca ile ayaklarından vurdu. Olayda, Aydın Çondur'un bacaklarına 3 kurşun isabet ederken İbrahim Becerik'in bacağına da 1 kurşun isabet etti.

Olaydan sonra bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken her iki yaralının da hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğinin de belli olduğu öğrenildi. - AYDIN