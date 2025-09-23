Haberler

Aydın Tabip Odası'nın Eski Başkanı Bıçak Parası İddiasıyla Adliyeye Sevk Edildi

Aydın Tabip Odası'nın Eski Başkanı Bıçak Parası İddiasıyla Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K., hastalardan bıçak parası istemekle suçlanarak Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Olay Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleşti.

Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevine devam eden ve hastalardan bıçak parası istediği iddia edilen Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Aydın Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri hastalardan bıçak parası istenildiği iddiası üzerine yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sekreteri Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan doktor O.N.A. adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.