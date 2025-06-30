Aydın Sultanhisar'da Zirai Alan Yangını Ormana Sıçradı

Aydın Sultanhisar'da Zirai Alan Yangını Ormana Sıçradı
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın hızla ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Sultanhisar ilçesi Kabaca Mahallesi Yarendedemevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zirai alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, 2 uçak ve 4 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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