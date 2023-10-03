Aydın Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 300 Gram Madde Ele Geçirildi
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmada, M.G. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 4 bin 400 gram kubar esrar, 900 gram reçine esrar ve 42 kök kenevir bitkisi bulundu. Şüpheli şahıs yakalandı ve adli işlemler devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmada, Söke ilçesinde M.G. isimli şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 4 bin 400 gram kubar esrar, 900 gram reçine esrar, 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN