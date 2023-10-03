Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 300 Gram Madde Ele Geçirildi

Aydın Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 300 Gram Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmada, M.G. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 4 bin 400 gram kubar esrar, 900 gram reçine esrar ve 42 kök kenevir bitkisi bulundu. Şüpheli şahıs yakalandı ve adli işlemler devam ediyor.