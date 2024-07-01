Aydın Söke'de çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını sonrasında çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, yangın çıkışı ile ilgili 3 şüpheliyi yakaladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Söke Sazlı Mahallesi'nde otluk alanda yangın meydana geldi. Sulama kanalı kenarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 500 metre otluk alan ile bir işyerine ait depo alanında hammadde olarak kullanılan bir kısım malzeme zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığınca yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik olay yerinde ve çevresinde araştırma yapıldı. Araştırmaların ardından yangının başlangıç noktası tespit edildi. Geniş araştırma sonucu ekipler, yangının çıkış noktasında şüpheli bir araç tespit etti. Şüpheli araç içerisinde M.U. (20), A.R. (20) ve M.S.Ş. (20) olduğu tespit edilen 3 şüphelinin Efeler ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler sabah 04.00 sıralarında şüphelileri Efeler ilçesindeki ikametlerinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - AYDIN