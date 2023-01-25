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Aydın NARKO'dan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Aydın NARKO'dan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekipleri uzun süredir peşinde oldukları uyuşturucu tacirini operasyon ile yakaladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekipleri uzun süredir peşinde oldukları uyuşturucu tacirini operasyon ile yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, uzun süredir peşinde oldukları ve Muğla karayolu üzerinde aynı zamanda kokoreç sattığı tespit edilen D.A. isimli şahsın Ata Mahallesi'ndeki ikametine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şahsın aynı gece birçok kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Aydın Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli D.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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