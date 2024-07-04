Aydın-Muğla karayolunda tır yangını

Aydın- Muğla karayolu Kafaca mevkiinde seyir halinde olan 34 BOS 668 plakalı tır aniden alev aldı. Tır sürücüsü yangını fark edip hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak yangın sonucunda tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Aınan bilgiye göre, yangın tırın motor kısmında başladı ve hızla büyüdü. Yangın esnasında tırın içinde bulunan malzemeler de zarar gördü. Yangın, kısa süreliğine trafiğin aksamasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak tırda büyük maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MUĞLA