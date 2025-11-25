Haberler

Aydın-Muğla Karayolunda TIR Kazası: Bir Sürücünün Durumu Ağır

Aydın-Muğla Karayolunda TIR Kazası: Bir Sürücünün Durumu Ağır

Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen TIR kazasında iki sürücü yaralandı, birinin durumu ağır. Kaza sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı.

Aydın- Muğla karayolunda meydana gelen iki TIR'ın karıştığı kazada sürücüler yaralandı. Yaralılardan birisinin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Yatağan Çakırlar mevkiinde meydana geldi. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza, 35 COY 574 plakalı TIR'ın yol kenarında arızadan dolayı bekleyen 43 ABL 380 plakalı yarı römorku başka bir TIR'a çarpması sonrası meydana geldi.

Kazada TIR sürücüleri yaralanırken, Ayhan Gönden isimli TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Aydın-Muğla karayolunda ulaşım durdu. Bir süre sonra ulaşım tek şeritten verilirken, sürücüler 3 saattir yolun açılmasını beklediklerini belirterek cep telefonları ile çektikleri videoda yetkililere setim ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
