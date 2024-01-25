Aydın-Muğla Karayolu'nda Otomobil Kaza Yaptı

Aydın- Muğla Karayolu üzerinde yoldan çıkarak tarlaya uçan ve ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Muğla Karayolu üzeri Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 LK 443 plakalı otomobilin sürücüsü M.U., Muğla istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre başka bir aracın önüne kırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araca çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ters dönen araç içerisinde bulunan M.U., D.Ö. ve A.B. isimli 3 kişi ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN