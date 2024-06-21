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Aydın Koçarlı'da çıkan yangında bir ev tamamen yanarken üç ev kısmen zarar gördü

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Aydın Koçarlı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken üç ev ise alevlerden kısmen zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın Koçarlı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında bir ev tamamen üç ev ise kısmen zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre Koçarlı Satılar Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki evlere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan müdahale etti. Yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Üç ev ise alevlerden kısmen zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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